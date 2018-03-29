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В здании детского дошкольного учреждения «Лесная сказка» в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области произошел пожар.

По данным ГосЧС, информация о возгорании поступила в среду, 28 марта, в 11:52.

На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в одной из комнат на 2-м этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 93 ребенка и 32 человека персонала заведения. Логопед-дефектолог, женщина 1961 года, в попытке как можно быстрее покинуть место пожара, выпрыгнула из окна на 2 этаже. В результате женщина получила перелом костей таза и была госпитализирована в Центральную городскую больницу Бахмута.

Пожарные локализовали пожар в 12:02 и ликвидировали – в 12:09.

Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются соответствующими специалистами.
ForUm

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