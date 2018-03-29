«Cuiprodest?» на латыни означает «кому выгодно». Во всяком преступлении и хитросплетении интриг надо искать того или тех, кому выгодна сложившаяся ситуация. Гибель героя АТО Владислава Волошина, который руководил Николаевским международным аэропортом, вызвала сильнейший резонанс в обществе» - говорится в журналистском расследовании: «Кому выгодно самоубийство Волошина?»

Автор разбирает предшествующие трагедии события после гибели героя и причастность бывшего руководства аэропорта.

«Владислав Волошин выбрал жизненный путь настоящего мужчины – был пилотом штурмовика Су-25, на котором совершил 33 боевых вылета. Он прославился стальными нервами и характером. В августе 2014 года катапультировавшись со сбитого штурмовика Владислав приземлился на территории, занятой вражескими силами, и смог вернуться к своим мимо блокпостов террористов. В последние несколько месяцев руководил областным коммунальным предприятием «Николаевский международный аэропорт». Что могло заставить летчика-героя, кавалера ордена «За мужество» III степени, покончить жизнь самоубийством?» - задается вопросом журналист.

По мнению автора, «развязку этой шокирующей гибели стоит искать на шаг раньше, в задержании при попытке дачи взятки предшественника Волошина на должности директора аэропорта Михаила Галайко».

«Напомним, в конце прошлого года разразился скандал, когда Галайко задержали прямо в кабинете главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко. Тот предложил 2,5 миллиона гривен за продление трудового контракта и в качестве «доказательств» серьезности своих намерений, принес наличкой 700 тысяч, оставшаяся сумма была обещана после Нового года. Через два дня после задержания состоялся суд, на котором Галайко арестовали на 2 месяца. Но уже 3 января он внес требуемые 2,5 миллиона гривен залога и вышел из СИЗО.

Слова прокурора прокуратуры Николаевской области Артема Демиды подтверждают ситуацию: «Галайко получил 2,5 миллиона гривен «отката» от фирмы «Автомагистраль-Юг» за подписание актов выполненных работ по взлетной полосе», но подписать их уже не мог, действие контракта у Галайко закончилось» - говорится в публикации.

«Вполне возможно, что Галайко и его бывший заместитель Карпин оказывали давление на Волошина с целью подписания акта выполненных работ для фирмы «Автомагистраль-Юг». Коллеги Владислава Волошина уже после его самоубийства говорили о его состоянии угнетенности в последнее время», - предполагает журналист.

Кроме этого, «Михаил Галайко и Максим Карпин стремились завести свою компанию на тендер по светосигнальному оборудованию, где цена вопроса была более 60 миллионов гривен, а по сути по этой схемы - половина бюджетных денег были бы «украдены». Принципиальный и честный офицер очень мешал теневым схемам и на него оказывали серьезнейшее давление. Закончилось все это известной нам трагедией», - резюмировал автор.