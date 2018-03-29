Россия направила на оккупированный Донбасс 75-й «гуманитарной конвой», сообщает МЧС страны.

«На российско-украинской границе колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения – одна направится в Донецк, другая – в Луганск. На пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут проверку российскими и украинскими представителями таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов», - заявили в российском ведомстве.

В РФ утверждают, что более 40 единиц техники везут на Донбасс свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости.