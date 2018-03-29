Комитет иностранных дел Палат общин начал расследование российской коррупции в Британии. На первых слушаниях депутаты расспрашивали экспертов, сколько в Британии грязных денег из России, как они связаны с Путиным, и почему правительство так неохотно борется с ними, передает Русская служба ВВС.

На первые слушания о российской коррупции депутаты пригласили исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова, организатора «Клептократия-туров» - экскурсий к особнякам российских богачей в Лондоне – Романа Борисовича, директора Центра исследований финансовых преступлений и проблем безопасности Королевского Объединенного института оборонных исследований Тома Китинга и трех британских журналистов, изучающих российскую тематику: Люка Хардинга, Оливера Буллоу и Джулиет Гарсайд.

«Я говорил примерно то же самое, что говорю в последние пять лет – и другие участники панели тоже. Мы очень редко имеем такой уровень дискуссии, но на самом деле ничего нового, в принципе, не было сказано. Остается только надеяться, что британский политический истеблишмент наконец-то что-то предпримет в отношении коррумпированных финансовых потоков, которые приходят из России», - сказал Ашурков, который получил в Британии политическое убежище от преследований в России.

О начале расследования комитет иностранных дел Палат общин объявил 26 марта, в разгар международного конфликта вокруг отравления в Британии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

«Это возмутительное покушение на британской земле справедливо осуждено парламентом, Европейским Союзом и нашими союзниками. Нам нужно всем вместе бороться с влиянием этого коррумпированного режима. Его больное место – это его карманы. Комитет иностранных дел изучит вопрос, как правительство может сделать так, чтобы Кремль больше не использовал нашу столицу в этих целях», - заявил председатель комитета Том Тугендхат.

«Надо честно признаться: за последние двадцать с лишним лет сюда были закачаны сотни миллиардов долларов, они - в системе, они инвестированы, и мы не собираемся их оттуда извлекать», - сказал Том Китинг, подчеркнув, что эти деньги –не только из России, но и из Нигерии, Индии, Китая, Пакистана и множества других стран.

«У правоохранительных органов есть необходимые инструменты, но не хватает поддержки политиков в том, чтобы закрыть каналы для российских денег. Это не в интересах лондонского Сити», - отметила финансовый корреспондент газеты «Гардиан» Джулиет Гарсайд.

Ашурков сказал, что, по его впечатлениям, правоохранительные органы отпугивает сложность доказывания преступного происхождения денег и перспектива тягаться в суде с лучшими адвокатами, услуги которых могут себе позволить иностранные миллиардеры, в том числе российские.

Китинг добавил, что правоохранительным органам часто еще и не хватает экспертов, и они попросту не могут понять новейшие финансовые схемы, при помощи которых отмываются деньги.

Участники слушаний надеются, что накаляющиеся отношения с Россией заставят правительство что-то предпринять.

Парламентское расследование (inquiry) - это особая форма работы британского парламента. В ходе расследования депутаты Палаты общин проводят слушания, встречи на выезде, принимают письменные показания и вообще собирают максимум информации по конкретной теме. Такое расследование может длиться месяцы и годы и в итоге может - но не обязательно должно – отразиться в каких-то законодательных инициативах.