Президент США Дональд Трамп обнародовал фото строительства на границе с Мексикой.
«Большой брифинг сегодня днем о начале строительства нашей южной пограничной стены!» - написал он в Facebook.
В январе прошлого года Трамп подписал два распоряжения об усилении безопасности США на границе и ужесточении иммиграционной политики. Один из документов предусматривает возведение стены вдоль границы США с Мексикой общей протяженностью около 3,2 тыс. км.
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