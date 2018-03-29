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Президент США Дональд Трамп обнародовал фото строительства на границе с Мексикой. 

«Большой брифинг сегодня днем о начале строительства нашей южной пограничной стены!» - написал он в Facebook.  

В январе прошлого года Трамп подписал два распоряжения об усилении безопасности США на границе и ужесточении иммиграционной политики. Один из документов предусматривает возведение стены вдоль границы США с Мексикой общей протяженностью около 3,2 тыс. км.  
ForUm

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