Мэр Киева Виталий Кличко поручил управлению по чрезвычайным ситуациям КГГА проверить все торговые помещения и объекты вблизи станций метро и остановок общественного транспорта на соблюдение норм пожарной безопасности. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«Проверки должны быть осуществлены безотлагательно и тщательно. Случай с возгоранием магазина у станции метро «Левобережная» – это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, и обошлось без серьезных последствий и пострадавших, - отметил Кличко. - Я благодарю киевским спасателям, которые сработали оперативно и профессионально. Но мы должны предотвратить подобные возможные случаи. Киевляне не должны подвергаться опасности».

Он отметил, что о результатах проверок городская власть проинформирует общественность и запретит работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.

Напомним, вечером 28 марта возле станции метро «Левобережная» произошел пожар на площади 100 квадратных метров.

В связи с большим задымлением станцию метро закрывали на вход и выход, поезда следовали без остановки.