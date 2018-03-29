Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович высказался против идеи перехода на латиницу.

«Кириллица – это фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, потому что растворит нашу уникальность», - написал он в Facebook.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил обсудить введение латиницы.

В октябре 2017 президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе казахского языка с кириллицы на латинскую графику.