Специалисты польской фирмы Partner Systems и Центральной аналитической лаборатории (ЦАЛ) провели испытания мобильной фильтровальной установки FPW-50, предназначенной для очистки воды от загрязняющих веществ, в том числе радионуклидов, и получения воды, пригодной к употреблению.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, объектом испытания стала вода из озера Азбучин – одного из самых загрязненных природных водоемов зоны отчуждения.

По словам начальника ЦАЛ Юлии Балашевской, технология, которую использует Partner Systems в установке, представляет собой сочетание классических методов водоподготовки и очистки сточных вод – коагуляции, механической фильтрации, ионообменной сорбции и дешевого способа обеззараживания, поэтому разработку вряд ли можно назвать новейшей. «Однако весьма впечатляет оформление установки, ее эргономичность и удобство при простоте использования и немалой мощности», - отметила она.

Сейчас лаборатория занимается исследованием полученного фильтрата. Специалисты надеются, что испытания будут иметь положительный результат и позволят успешно использовать установку для получения питьевой воды в условиях радиоактивного загрязнения.