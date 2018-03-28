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Специалисты польской фирмы Partner Systems и Центральной аналитической лаборатории (ЦАЛ) провели испытания мобильной фильтровальной установки FPW-50, предназначенной для очистки воды от загрязняющих веществ, в том числе радионуклидов, и получения воды, пригодной к употреблению.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, объектом испытания стала вода из озера Азбучин – одного из самых загрязненных природных водоемов зоны отчуждения.

По словам начальника ЦАЛ Юлии Балашевской, технология, которую использует Partner Systems в установке, представляет собой сочетание классических методов водоподготовки и очистки сточных вод – коагуляции, механической фильтрации, ионообменной сорбции и дешевого способа обеззараживания, поэтому разработку вряд ли можно назвать новейшей. «Однако весьма впечатляет оформление установки, ее эргономичность и удобство при простоте использования и немалой мощности», - отметила она.

Сейчас лаборатория занимается исследованием полученного фильтрата. Специалисты надеются, что испытания будут иметь положительный результат и позволят успешно использовать установку для получения питьевой воды в условиях радиоактивного загрязнения.

 
ForUm

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