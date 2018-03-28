Бывший главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий проживает в собственном особняке в Барвихе Одинцовского района Московской области. Об этом сообщил народный депутат, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«По оперативным данным группы ИС, широко распространяемая информация в СМИ о задержании российскими спецслужбами бывшего руководителя «ЛНР» Игоря Плотницкого и нахождении его в СИЗО не соответствует действительности. По нашим данным, Плотницкий преспокойно проживает в населенном пункте Барвиха Одинцовского района Московской области, периодически выезжая в Москву по зову кураторов и своему бизнесу», - написал он в Facebook.

При этом, по словам Тымчука, «он проживает не просто в какой-то коммунальной квартирке, а в собственном комфортабельном доме, который находится в элитном коттеджном поселке».

«На данный момент Плотницкий занят элитным ремонтом и благоустройством своего «родового поместья», стоимость которого, по нашей информации, варьируется от 20 до 30 млн долл. США», - сообщил нардеп.

Напомним, в январе российские СМИ сообщили, что Плотницкий содержатся под стражей на территории России по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

24 ноября 2017 стало известно, что главарем «ЛНР» стал так называемый «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник. По его словам, Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья из-за последствий контузии. Также он сообщил, что Плотницкий назначен уполномоченным «ЛНР» по выполнению Минских договоренностей.

В январе 2018 в СБУ подтвердили, что экс-главарь «ЛНР» находится на территории России.