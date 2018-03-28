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Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 июня 2018 года действие специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен.

Соответствующее решение с трехдневной доработкой было принято на заседании правительства в среду, сообщают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, сейчас продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета.

Поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продлении.

Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.

Напомним, в основе консенсус-прогноза Министерства экономического развития и торговли заложен сценарий, предполагающий рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию – на 20%.

Министерство энергетики и угольной промышленности допускает рост цен на газ для населения и теплокоммунэнерго на 17,6% - до 5,815 грн за 1 тыс. куб. м (без учета стоимости транспортировки и НДС), в условиях действующего ценообразования, которое определено постановлением Кабинета Министров о спецобязательствах на рынке газа. 
ForUm

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