В основе консенсус-прогноза Министерства экономического развития и торговли, опубликованного на сайте ведомства, заложен сценарий, предполагающий рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию – на 20%.

При этом в 2019 году предположительный рост тарифов на природный газ составит 12,5%, на горячую воду, отопление и электроэнергию – на 17,5%, передает УНИАН.

В 2020 году рост тарифов на газ и электроэнергию может составить 10%, на горячую воду и отопление – 19%.

Ранее в правительстве неоднократно заявляли, что повышения тарифов на газ в отопительном сезоне 2017/2018 не будет. Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Именно по такой цене облгазы продавали газ бытовым потребителям. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года. После этого Кабмин продлил действие спецобязательств для «Нафтогаза» по продаже газа через облгазы и на период до 1 октября 2017 года установил цену на газ для населения на уровне 6079 грн за тыс. куб. м (без учета платы за доставку топлива). В то же время, по заявлению НКРЭКУ, тарифы на электрическую энергию в Украине являются самыми низкими в Европе.



