также в разделеЭкономика
НБУ объяснил падение гривни 72
Госдолг в августе достиг $76,6 миллиарда 18
Новые торговые преференции ЕС для Украины вступили в силу 88
АМКУ разрешил Тигипко купить «дочку» российского «Сбербанка» 51
СМИ: Порошенко определился с кандидатурой главы НБУ 243
С 1 октября вступят в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины 82
В Украине на 50% увеличилось производство «зеленой» энергетики 50
На украинских АЗС продолжают расти цены 184
Розенко: В этом отопительном сезоне газ и коммуналка не подорожают 413
Украина упала в рейтинге экономических свобод 169
В Украине снизилась средняя зарплата 62
МВФ: Принятие пенсионной реформы критически важно выделения транша 70
Подорожание топлива: АМКУ подозревает, что АЗС сговорились 56
Суд подтвердил взыскание с «Газпрома» 80 миллионов в пользу Украины 107
На ликвидацию последствий пожара в Калиновке выделили 100 миллионов 55
Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге конкурентоспособности 56
АМКУ занялся повышением цен на АЗС 71
Украина завершила размещение еврооблигаций на $3 миллиарда 43

В основе консенсус-прогноза Министерства экономического развития и торговли, опубликованного на сайте ведомства, заложен сценарий, предполагающий рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию – на 20%.

При этом в 2019 году предположительный рост тарифов на природный газ составит 12,5%, на горячую воду, отопление и электроэнергию – на 17,5%, передает УНИАН.

В 2020 году рост тарифов на газ и электроэнергию может составить 10%, на горячую воду и отопление – 19%.

Ранее в правительстве неоднократно заявляли, что повышения тарифов на газ в отопительном сезоне 2017/2018 не будет. Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Именно по такой цене облгазы продавали газ бытовым потребителям. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года. После этого Кабмин продлил действие спецобязательств для «Нафтогаза» по продаже газа через облгазы и на период до 1 октября 2017 года установил цену на газ для населения на уровне 6079 грн за тыс. куб. м (без учета платы за доставку топлива). В то же время, по заявлению НКРЭКУ, тарифы на электрическую энергию в Украине являются самыми низкими в Европе.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги