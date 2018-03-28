В январе-феврале текущего года в Украине жертвами дорожно-транспортных происшествий, которые произошли с участием общественного транспорта, стали 34 человека. Об этом 112 Украина сообщили в Департаменте патрульной полиции Украины.

Согласно предоставленной информации, больше всего аварий (соответственно и жертв) произошло при участии автобусов.

Так, подобных ДТП по стране зафиксировано 861, в 170 из них пострадали люди (33 погибших и 338 травмированных). Своеобразным «лидером» по количеству ДТП стал Киев (190), меньше всего аварий произошло в Кировоградской, Сумской и Тернопольской областях (по 7). Отметим, в Киеве в результате ДТП с автобусами погибли три человека, 57 - получили травмы.

Дорожных аварий с участием троллейбусов в Украине за указанный период произошло 130, в 16 случаях были человеческие жертвы - один погибший и 29 пострадавших. Единственное ДТП при участии троллейбуса, повлекшее человеческую смерть, вероятно, произошло в Николаеве, о чем сообщают местные СМИ.

26 января троллейбус сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину, которая скончалась в больнице. В Киеве троллейбусы становились участниками дорожных аварий 37 раз, а ни одного подобного ДТП за два месяца не произошло в Ивано-Франковской, Кировоградской, а также в подконтрольной Украине части Луганской области. Отметим, в Закарпатской области троллейбусного движения нет, соответственно подобных аварий там не зафиксировано. В Чернигове в январе-феврале в результате ДТП с троллейбусом пострадали 14 человек.

Наиболее безопасным видом общественного транспорта можно считать трамваи, аварии с участием которых в Украине происходят реже всего. За два месяца их было 49, из них 11 - с пострадавшими (16). Погибших нет. Больше всего таких ДТП произошло в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Отметим, трамваи присутствуют далеко не во всех транспортных системах украинских городов.

Указанная статистика не содержит информации о ДТП, происшедших на территории аннексированного Крыма и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.