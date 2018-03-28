Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью детей в результате пожара в торговом центре в Кемерово, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мир проходит сейчас очень непростые времена, так же, как и Украина проходит непростые времена. И мы должны держать наше сердце открытым - открытым к проблемам, к боли простых людей, и в первую очередь - детей», - отметил он.

«И я хочу выразить искренние слова соболезнования родным, близким. Это очень не справедливо, когда дети уходят из жизни», - сказал Глава государства.

25 марта в Кемерово произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня».

Жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание. Позже был задержан охранник, который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.

Арендатор ТРЦ уверена, что причиной пожара стал поджог.