Фонд государственного имущества утвердил перечни объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году, в которые вошли более 600 предприятий. Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. главы фонда Виталий Трубаров.
По его словам, В соответствии с приказом утверждены 5 перечней согласно статусу объектов:
- перечень государственных пакетов акций (долей) предприятий, основанных на базе объединения имущества разных форм собственности;
- перечень единых имущественных комплексов государственных предприятий и их структурных подразделений, в том числе, переданных в аренду;
- перечень отдельного имущества;
- перечень объектов незавершенного строительства и законсервированных объектов;
- перечень объектов социально-культурного назначения.
В перечне предприятий, в частности, акции ПАО «Львовский завод» Автопогрузчик», ЧАО «Новороздольское горно-химическое предприятие «Сера», ПАО «Стебницкое горно-химическое предприятие», «Полиминерал», ПАО «Индустриальная стекольная компания», ПАО «Машиностроительный завод «Аметист», ПАО «Тернопольский завод «Орион».
Напомним, 2 марта Президент Петр Порошенко подписал новую редакцию закона «О приватизации государственного и коммунального имущества». 7 марта закон вступил в силу.
ФГИ планирует запустить приватизацию госимущества по новому закону уже в апреле.
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