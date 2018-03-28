также в разделеЭкономика
Кабмин не будет поднимать цену на газ для населения до июня 36
Украина завершила переговоры по созданию ЗСТ с Израилем 35
«Нафтогаз» решил переехать в новый офис 37
Госпорты будут передавать только в концессию 34
НБУ попросят выдать «Нафтогазу» лицензию для возврата «Газпрому» переплаты за транзит 75
«Ощадбанк» предупреждает о мошеннической копии своего сайта 35
«Газпром» отказался возобновлять поставки газа в Украину 782
«Нафтогаз» и «Газпром» начали переговоры о расторжении контрактов 66
НБУ отказал белорусскому банку в покупке «Сбербанка» 71
НКРЭКУ: Местные власти завышают коммунальные тарифы 89
Запасы газа в украинских ПХГ сократились в 2 раза 99
«Это будет сюрпризом»: Украина нашла способ заставить «Газпром» заплатить 315
Гройсман: Разрыв экономических отношений с РФ сделает Украину сильнее 67
Гройсман обещает за месяц урегулировать ситуацию с авто на «евробляхах» 61
Коболев обжаловал в суде штраф ГФС 47
Гройсман: Газ может подешеветь через два года 59
Гройсман заявил, что экономика выросла на 2,5% 55
Цена билетов на рейсы Ryanair в Украине стартует от €10 86

Фонд государственного имущества утвердил перечни объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году, в которые вошли  более 600 предприятий. Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. главы фонда Виталий Трубаров.

По его словам, В соответствии с приказом утверждены 5 перечней согласно статусу объектов:

- перечень государственных пакетов акций (долей) предприятий, основанных на базе объединения имущества разных форм собственности;

- перечень единых имущественных комплексов государственных предприятий и их структурных подразделений, в том числе, переданных в аренду;

- перечень отдельного имущества;

- перечень объектов незавершенного строительства и законсервированных объектов;

- перечень объектов социально-культурного назначения.

В перечне предприятий, в частности, акции ПАО «Львовский завод» Автопогрузчик», ЧАО «Новороздольское горно-химическое предприятие «Сера», ПАО «Стебницкое горно-химическое предприятие», «Полиминерал», ПАО «Индустриальная стекольная компания», ПАО «Машиностроительный завод «Аметист», ПАО «Тернопольский завод «Орион».

Напомним, 2 марта Президент Петр Порошенко подписал новую редакцию закона «О приватизации государственного и коммунального имущества». 7 марта закон вступил в силу.

ФГИ планирует запустить приватизацию госимущества по новому закону уже в апреле.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги