В Украине вступил в силу Закон «О приватизации государственного и коммунального имущества». Документ был опубликован официальной газетой Верховной Рады «Голос України» 6 марта, а вступает в силу на следующий день после опубликования, передают Українські Новини.

Документ предусматривает распределение объектов на 2 группы – объекты большой приватизации и объекты малой приватизации.

К объектам большой приватизации относятся единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакеты акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство, а также стоимость активов которых согласно финансовой отчетности за последний год превышает 250 млн гривен.

Остальные объекты отнесены к объектам малой приватизации.

Перечень объектов большой приватизации, которые подлежат приватизации, утверждается Кабинетом Министров по представлению Фонда государственного имущества (ФГИ), а перечень объектов малой приватизации, подлежащих приватизации, утверждаются ФГИ самостоятельно.

Перечень объектов коммунальной собственности, которые были добавлены в закон перед вторым чтением, будет утверждаться соответствующими городскими советами.

По сравнению с действующей процедурой приватизации законопроект значительно сократит сроки ее проведения, в частности в новой редакции закона отменяется предприватизационная подготовка, отсутствуют нормы по разработке и утверждению планов приватизации и созданию комиссии по приватизации.

Из текста пояснительной записки следует, что это сократит время приватизации примерно на 1 год.

В законопроекте указано, что продажа объектов малой приватизации будет осуществляться на электронных аукционах.

Для продажи объекта малой приватизации на аукционе ФГИ создает аукционную комиссию, которая будет разрабатывать условия продажи.

В частности, объекты социально-культурного значения приватизируются при условии сохранения профиля деятельности или могут быть перепрофилированы, если не функционируют более трех лет (или находятся в аварийном состоянии).

Стартовая цена объекта малой приватизации устанавливается на уровне балансовой стоимости активов объекта за исключением обязательств в случае их наличия, но не менее одной гривны.

В случае если первый аукцион считается несостоявшимся, предполагается повторный аукцион со снижением стартовой цены на 50%.

Объекты большой приватизации подлежат продаже на аукционе, при этом условия устанавливает Кабмин.

В свою очередь Кабмин имеет право заказать услуги советника, что позволит провести приватизацию с учетом международных стандартов и представить объекты широкому кругу потенциальных покупателей в Украине и за ее пределами.

Согласно законопроекту, советник берет на себя обязательства по поиску потенциальных покупателей и определяет стартовую цену объекта большой приватизации.

В законопроекте прописано, что советник не может быть одновременно покупателем.

Если Кабмин примет решение не привлекать советника, то тогда стартовую цену будет определять государственный орган приватизации.

Окончательная стартовая цена и условия приватизации объекта соглашаются с Кабмином.

В случае, если объект большой приватизации не удалось продать, то Кабмин принимает решение о продаже этого объекта на аукционе с понижением цены с уменьшением стартовой цены на 25%, далее - на 50%, а в дальнейшем - на аукционе по методу изучения ценовых предложений (желающие купить объект приватизации предоставляют свои предложения стартовой цены, из которых стартовой становится самая высокая из них).

В законе предусмотрено, что покупателями объектов приватизации не может быть государство, признанное Радой государством-агрессором, юридические лица, в которых такое государство имеет существенную долю или информация о бенефициарных владельцах которых не раскрыта, и физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции со стороны Украины.

Также в законе предусмотрено, что до 1 января 2021 года орган приватизации должен определить в договоре купли-продажи объекта большой приватизации, что он регулируется английским правом, кроме положений о переходе права собственности, которые регулируются императивными нормами права Украины, и в соответствии с положениями закона «О международном частном праве».

Напомним, 2 марта Президент Петр Порошенко подписал новую редакцию закона «О приватизации государственного и коммунального имущества».

ФГИ планирует запустить приватизацию госимущества по новому закону уже в апреле.