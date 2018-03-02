Президент Петр Порошенко во время заседания Национального совета реформ подписал Закон «О приватизации государственного и коммунального имущества». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко напомнил, что полгода назад Нацсовет рассматривал соответствующий законопроект и в процессе его обсуждения были внесены дельные предложения и замечания, направленные на улучшение качества документа. «Не все верили, что этот закон мы сможем принять. Почему был такой пессимизм? Потому что об этом говорили 20 лет: что будут приняты законы, будет прозрачная процедура, будут привлечены эффективные инвесторы, будет применяться соответствующее правовое регулирование, будут привлечены соответствующие советники с безупречной репутацией. И тот огромный инвестиционный потенциал, который имеет Украина, наконец, будет реализован», - отметил Президент, добавив, что недавно «Верховная Рада сделала чудо» и проголосовала за документ.

Порошенко ставит принятие закона наравне с образовательной, медицинской и пенсионной реформами. «Закон предусматривает приватизацию такой, какой она, за исключением буквально нескольких случаев, например, приватизация «Криворожстали», еще не была – честной, прозрачной, конкурентной», - подчеркнул Президент.

Глава государства также подчеркнул, что закон о приватизации является важным элементом антикоррупционной политики. «Раньше как проходила приватизация? Так называемые спецусловия, квалификационные требования – того допустим к конкурсу, а этого не допустим. Такое впечатление, что Украина построила стену, защищаясь от инвестиций. Для чего это делалось? А для того, чтобы преодолеть эту стену, надо было занести взятку. И сегодня с точностью до наоборот», - отметил Президент. Он добавил: «Государство – неэффективный собственник, от этого хозяйства ему достаются в основном лишь убытки, а доходы – путем различных коррупционных схем традиционно перетекали в частные руки».

Порошенко подчеркнул, что у государства все еще остаются тысячи предприятий и ресурса привести в порядок каждое из них нет. «Поэтому в государственной собственности должны быть сохранены только стратегически важные предприятия», - считает он. По его словам, среди новаций – объекты малой приватизации будут продаваться путем открытого интернет-аукциона, что позволит расширить круг потенциальных покупателей и увеличить прозрачность процессов.

«Объекты большой приватизации в обязательном порядке будут реализовываться только с привлечением советников. В ходе приема заявок предусмотрено проведение тщательной проверки документов, в том числе на предмет происхождения средств. Никаких схем-мошенничеств, отмывания денег через украинскую приватизацию мы не допустим. В том числе, это сделает невозможным допуск к торгам лиц, связанных со страной-агрессором. Подчеркиваю, что российские деньги в приватизации в Украине участия принимать не будут», - заявил Порошенко.

Также, по словам Президента, законом предусмотрена возможность для покупателей-нерезидентов Украины осуществлять оплату за приобретенные объекты приватизации не только в украинской гривне, а в свободно конвертируемой валюте. Кроме того, новый владелец на время получает иммунитет от попыток старых должников получить активы предприятия через инициирование процедуры банкротства. «Мы инвестора должны защитить. А для дополнительной гарантии иностранным инвесторам предоставляется возможность до 2021 года – до полного завершения судебной реформы и создания новых судов на всех уровнях – апеллировать к праву Англии и Уэльса», - добавил Порошенко.

Президент ожидает от правительства принятия всех необходимых мер, направленных на завершение в 2018 году процессов приватизации крупных объектов, определенных Фондом госимущества. «Кабинет Министров должен искать и находить эффективных собственников, которые обеспечат рост экономики, выпуск конкурентоспособной продукции, привлечение инвестиций, увеличение экспорта и валютных поступлений в платежный баланс Украины», - резюмировал глава государства.