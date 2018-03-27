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Оман упростил процедуру оформления электронных виз для украинцев, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечается, что украинцы, которые планируют поездку в Оман, могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре, воспользовавшись сервисом на странице Королевской полиции Султаната Оман www.evisa.rop.gov.om.

Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой. При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.

 
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