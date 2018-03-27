Украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в России в шпионаже, продлили срок содержания под стражей в СИЗО «Лефортово» на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев. Как сообщил его адвокат Марк Фейгин, такое решение принял Мосгорсуд.

«Самое главное - это продление срока содержания под стражей. Продлили на шесть месяцев срок содержания под стражей на период процесса», - сказал Фейгин, сообщает УНИАН.

По его словам, сегодня на закрытом процессе сторона обвинения начала оглашать письменные материалы дела. Также он добавил, что в деле будет всего два свидетеля обвинения.

При этом Фейгин рассчитывает, что после оглашения приговора Сущенко обменяют. «Романа Сущенко обменяют, вернется еще в этом году, может, даже и летом, на это шансы очень велики. Переговоры идут. Я хочу заверить украинскую аудиторию, что Сущенко вернутся домой, у меня для этого есть все основания», - сказал Фейгин.

Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября 2016 года следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

Сущенко не признает свою вину.