Преступность в Украине скатилась до примитивизма, но бороться с ней все равно некому – не хватает финансирования и профессиональных кадров. Об этом в эфире радиостанции «Голос столицы» заявил экс-начальник Управления криминальной разведки УБОП Украины Валерий Кур, пишут РИА Новости.

Правоохранитель заявил, что сегодня уровень организованной преступности в стране выше, чем в «лихие» 90-тые. А статистика раскрываемости преступлений, которой «хвастаются» в полиции, - не более чем обман.

«Я думаю, что статистика, которую нам преподносит сегодня государство, и в том числе правоохранительные органы, и реальная жизнь, делает нас не в равных позициях. То, что говорят политические представители министерства, они знают и реальную статистику, и реальную жизнь. Мы не знаем статистики. Мы знаем только страшную реальную жизнь. Поэтому давайте относиться к статистике очень просто. Пожалуйста, все цифры — это, к сожалению, обман. Воспринимайте так, что сегодня уровень организованной преступности до такой степени поднялся высоко, что он превзошел 90-ые. Поэтому не нужно прислушиваться к тому, что говорят специальные политические представители, будем с вами реалистами. Сегодня просто зашкаливает», - заявил он.

Напомним, что подразделение по борьбе с оргпреступностью – уголовную полицию – в Украине уже более года курирует Вячеслав Аброськин. За этот период показатели преступлений, совершенных в составе ОПГ выросли почти в два раза. Такие данные на прошлой неделе СМИ предоставила Генеральная прокуратура Украины.

Эксперты, тем временем, сходятся во мнении, что основным камнем преткновения на пути к борьбе с ОПГ в Украине – является коррумпированность руководства правоохранительных органов. Такое заявление во время пресс-коференции в РИА Новости сделал В. Шабовта.

Также напомним, что по странному стечению обстоятельств, глава уголовной полиции Аброськин за последние несколько лет приумножил свое денежное состояние в 40 раз. Эти выводы журналисты сделали на основе его электронных деклараций.

Но, несмотря на такие факты, согласно данным отдельных СМИ, Аброськин претендует на то, что бы возглавить ново созданное управление Нацполиции по борьбе с ОПГ – УСРА. Данная структура сформирована на замену ранее ликвидированному ГУБОПу.