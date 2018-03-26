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Апелляционный суд города Киева рассмотрит апелляционную жалобу в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко в четверг, 29 марта.  

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта 2018 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата Надежды Савченко назначено на 13:30 29 марта», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

26 марта адвокаты обжаловали это постановление суда.
ForUm

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