26 марта в Ирпенскую центральную городскую больницу доставлены 7 военнослужащих Национальной гвардии с подозрением на корь и 6 – с подозрением на ветрянку, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Источник болезни определен – это общежитие в Ирпене, где проживают указанные военнослужащие НГУ. Сама же воинская часть находится в Броварах. Непосредственно на территории военной части случаев болезни не зафиксировано. В настоящее время состояние здоровья больных нормализовалось. Сейчас они размещены в инфекционном отделении, опасности распространения болезни нет. Ситуация была проверена представителями военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

По данным военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины по состоянию на 26 марта в Киевской области также госпитализированы в общей сложности 12 военнослужащих с подозрением на корь. Локализация болезни: Десна – 4 человека, Киев – 3 человека, Белая Церковь – 1 человек и Ольшаница – 4 человека. Командованием воинских частей проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции.

«По данным 10 регионального санитарно-эпидемиологического отряда Министерства обороны Украины, имеют место лишь отдельные случаи заболеваний, угрозы эпидемии нет», - заявили в прокуратуре.