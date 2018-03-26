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В Днипре сложилась сложная ситуация с вывозом мусора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

«В городе сложилась совершенно неприемлемая ситуация с вывозом мусора. Люди жалуются буквально со всех микрорайонов и поселков, что мусор не вывозится уже неделю», – отметил он.

По словам городского головы, «этому безобразию есть причина, которую вы все должны знать». «Эта причина - частная монополия компании, конечным собственником которой является один из влиятельных чиновников облсовета. Уже несколько месяцев эта компания шантажирует городской совет, требуя многократно повысить тариф на вывоз мусора. Фактически, эта публика хочет залезть в карман каждому из вас. Понимая, что я не позволю этого сделать, они решили использовать методы итальянской мафии. А именно, объявить тихую забастовку, как, например в Неаполе или на Сицилии, когда мусор намеренно не вывозится. Как бы «не справляемся по таким ценам - добавьте денег», – подчеркнул Филатов.

Он подчеркнул, что подобная ситуация сложилась также и по одной из компаний, занимающейся уборкой улиц. «В самый критический момент, когда в городе выпало до 60 сантиметров снега, эти люди сняли с титулов около 40 уборочных машин и попытались парализовать город. Далее, объединив свои усилия с одним из «отечественных товаропроизводителей», они руками самого честного антимонопольного комитета пытаются аннулировать Городу тендер на приобретение мусоровозов «Форд». Под личиной «создания рабочих мест», коррумпированные чиновники пытаются взять миллионный город в заложники», – отметил мэр города.

«Они объявили всем нам войну. Ну что же вызов принят. Мне не привыкать воевать. Мы справимся с этим вызовом. Самое обидное, что это не более, чем мерзкое желание нагадить не просто Филатову, а простым горожанам. За неделю, быть может дней за десять, рукам коммунальщиков, мы наведем порядок. Я привлеку все возможные и невозможные ресурсы. Говорю сразу и честно. Мне все равно кто будет убирать мусор - «серые», «черные» перевозчики, но подонки получат по зубам так, что мало не покажется. В Днепре не будет частных монополий в коммунальной сфере. Особенно монополий чиновников», – подытожил он.
ForUm

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