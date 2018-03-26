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Кассационный административный суд Верховного Суда запретил гражданам отказываться от получения карт удостоверения личности (ID-карточек) по религиозным убеждениям.

Об этом Українським Новинам сообщила представитель пресс-службы суда.

«Сегодня Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска», - сообщила она.

Иск был рассмотрен Верховным Судом как образцовое дело.

Таким образом, решение Верховного Суда в данном деле является обязательным и подлежит выполнению во всех аналогичных судебных спорах.

15 февраля Верховный Суд открыл производство по данному образцовому делу, так как получил соответствующее представление Житомирского окружного админсуда о законности отказа граждан от ID-карточек.

Иск в суд 30 ноября 2017 года подала жительница Коростеня Житомирской области Наталья Дегтярь.

В иске гражданка просила обязать Государственную миграционную службу оформить ей не ID-карточку, а документ в форме паспортной книжечки.

Обращение обоснованно тем, что женщина из-за своих религиозных верований и убеждений возражает, чтобы паспорт гражданина Украины ей делали в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, содержащим ее персональные данные.

Истица утверждает, что паспорт гражданина Украины может изготавливаться как в форме ID-карточки, так и в форме книжечки.

Поэтому, по ее мнению, изготовление паспорта в форме бесконтактной карточки является правом, а не обязанностью гражданина, и Миграционная служба не имеет права обязывать граждан получать исключительно ID-карточки.

Напомним, Кабинет Министров запретил оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки. 
ForUm

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