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Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Андрей Левус.

«В ответ на заявление «Вільні люди» в правоохранительные органы о вероятной причастности Портнова к аннексии Крыма СБУ начала уголовное дело. Так, следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о «государственной измене», а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований», – отметил он.

Левус подчеркнул, что Портнов – «явный враг Украины, сторонник Януковича, а следовательно - и Кремля» «Важно привлечь его к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории и работал на руку врагу. Он и сейчас несет угрозу украинской независимости: не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями. Мы будем следить, чтобы соответствующие госорганы выявляли и обезвреживали реваншистов и врагов», – подчеркнул нардеп.

По словам Левуса, Портнов вероятно причастен к оккупации Россией части территории Украины. «Об этом свидетельствует запись телефонного разговора между советником президента России Глазьевым и председателем Верховной Рады АРК Константиновым, которая была зафиксирована украинской разведкой 1 марта 2014. Во время разговора, Глазьев сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АРК постановления, которое подготовил Портнов - украинский юрист, экс-заместитель главы Администрации президента», – сообщил он.

Напомним, ранее заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко заявил, что прокуратура Крыма проверяет Портнова к постановлению Верховной Рады Крыма во время начала оккупации полуострова.
ForUm

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