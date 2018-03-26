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Вчера, 25 марта, в Дрогобыче Львовской области в ДТП погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного военкомата. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА. 

Фото: Igor Zinkevych

Отмечается, что в 20:30 водитель автомобиля BMW (литовская регистрация) 1985 года рождения выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил лобовое столкновение с автомобилем марки Daewoo Lanos под управлением военного комиссара Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата 1966 года рождения.

В результате ДТП последний погиб на месте происшествия. Водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого голеностопного сустава. После оказания помощи в Дрогобычской горбольнице №1 был отпущен по месту жительства. Причины происшествия устанавливаются.
ForUm

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