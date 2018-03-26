также в разделеМир
Канада высылает четырех дипломатов РФ 14
Дело Скрипаля: 14 стран ЕС высылают российских дипломатов 67
США высылают 60 дипломатов РФ и закрывают генконсульство в Сиэтле 666
После сигнала о пожаре в кемеровском ТРЦ отключили систему оповещения 57
Помощник Мавроди подтвердил его смерть 52
В Польше задержали российского шпиона 43
СМИ: В Москве скончался основатель «МММ» Мавроди 81
Число погибших при пожаре в Кемерове увеличилось до 64 человек 101
По делу о пожаре в Кемерове задержали четырех человек 162
Пожар в Кемерове: число погибших достигло 56 человек 72
МИД проверяет, есть ли среди жертв пожара в Кемерове украинцы 26
В Каталонии в ходе столкновений с полицией пострадали почти 100 человек 41
Количество жертв пожара в Кемерове увеличилось до 53 человек 68
Турция сообщила об успешном испытании баллистических ракет 46
В Нидерландах открыли памятник жертвам катастрофы MH17 48
В Кемерове в результате пожара в ТРЦ погибли три ребенка и женщина 131
Экс-глава Каталонии Пучдемон задержан немецкой полицией 48
ЕС требует от Facebook объяснений в связи утечкой данных 55

Число погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове увеличилось до 48 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

«По уточненным данным, при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 48 человек», — сказал собеседник агентства.

В то же время глава МЧС РФ Владимир Пучков отметил, что пропавшими без вести при пожаре в ТЦ в Кемерово остаются 16 человек. «Шестьдесят четыре, 48 погибших. Остается 16 человек пропавших без вести, согласно заявлениям родственников», - сообщил он.

Двое пострадавших при пожаре остаются в тяжелом состоянии. «По информации на сегодняшнее утро, десять человек остаются в стационарах медицинских организаций области, в том числе двое детей. Один ребенок в стабильно тяжелом состоянии, один взрослый — тяжелое с положительной динамикой. Остальные — средней тяжести», – сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В здании ТРЦ обрушились два из трех кинозалов — они провалились с четвертого на третий этаж.

На данный момент пожар ликвидирован, продолжается разбор завалов.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

75
Теги