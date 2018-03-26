Число погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове увеличилось до 48 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.



«По уточненным данным, при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 48 человек», — сказал собеседник агентства.

В то же время глава МЧС РФ Владимир Пучков отметил, что пропавшими без вести при пожаре в ТЦ в Кемерово остаются 16 человек. «Шестьдесят четыре, 48 погибших. Остается 16 человек пропавших без вести, согласно заявлениям родственников», - сообщил он.

Двое пострадавших при пожаре остаются в тяжелом состоянии. «По информации на сегодняшнее утро, десять человек остаются в стационарах медицинских организаций области, в том числе двое детей. Один ребенок в стабильно тяжелом состоянии, один взрослый — тяжелое с положительной динамикой. Остальные — средней тяжести», – сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В здании ТРЦ обрушились два из трех кинозалов — они провалились с четвертого на третий этаж.

На данный момент пожар ликвидирован, продолжается разбор завалов.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.