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Решение правительства Украины о разрыве программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией пойдет на пользу Украине, сбалансирует нашу экспортную политику и в итоге сделает Украину сильнее. Об этом в эфире одного из общенациональных каналов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Именно Россия сделала неприемлемые шаги – война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение, - сказал глава правительства. - Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее».

При этом премьер-министр подчеркнул, что сегодня надо строить производство в Украине, развивать собственный продукт. «Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал», - добавил Гройсман.

Напомним, 21 марта Кабинет Министров прекратил действие «Программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы».
ForUm

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