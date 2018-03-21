Кабинет Министров прекратил действие «Программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011 - 2020 годы».

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 21 марта, передают Українські Новини.

В тексте программы, подписанной сторонами 7 июня в 2011 году в Москве, отмечалось, что Россия и Украина являются стратегическими партнерами, и взаимные экономические интересы обоих государств обусловлены высоким уровнем исторически сложившихся производственных, кооперационных и технологических связей во всех отраслях экономики.

Также говорилось об объективной необходимости их дальнейшего развития на взаимовыгодной и равноправной основе.

Среди целей программы было прописано укрепление добрососедских отношений Российской Федерации и Украины, основанных на уважении интересов друг друга и другие.

Среди направлений сотрудничества были обозначены совершенствование режима свободной торговли товарами, защиты прав инвесторов, формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан, сотрудничество в областях технического регулирования, инноваций и научных исследований, военно-техническое сотрудничество.

Также программа содержала раздел о сотрудничестве в отраслях углеводородной, ядерной и электроэнергетики, авиационной и космической промышленностей, судостроения, агропромышленного комплекса, транспорта и логистики и других.

В результате ожидалось повышение оборота двусторонней торговли товарами в среднем не менее чем на 10-15% в год, увеличение объема взаимных инвестиций в среднем не менее чем на 15-20% в год и повышение выпуска предприятий с взаимными инвестициями не менее чем в 5 раз к 2020 году.

В пояснительной записке к принятому сегодня постановлению отмечается, что Россия предпринимает шаги, которые прямо противоречат заявленным в программе целям и направлены, среди прочего, на торговую и транзитную агрессию в отношении Украины.

Инициаторы прекращения программы обращают внимание, что в марте 2014 года Россия оккупировала Крым – акт территориальной агрессии осудило мировое сообщество в том числе в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, в 2015 году Россия прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, также действует запрет на импорт ряда сельхозпродукции, сырья и продовольствия и фактически заблокирован транзит украинских товаров через территорию России.

Так, Кабмин постановил прекратить действие «Программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011 - 2020 годы».

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман спрогнозировал прекращение Кабинетом Министров программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы на следующем заседании правительства 21 марта.