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Российский артист Константин Райкин попал в базу данных сайта «Миротворец» Информация о нем размещена в разделе «Чистилище».

«Только на днях мы нашли убедительные подтверждения того, что он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым», – говорится в сообщении на странице проекта в Facebook

Отмечается, что в 2017 году, несмотря на общественный резонанс, связанный с выступлениями нарушителя на территории Украины, его не вносили в «Чистилище» ввиду отсутствия каких либо подтверждений его противоправной деятельности.

Как сообщалось, 17 ноября 2017 года в Одессе активисты сорвали спектакль российского актера Райкина. Ворвавшиеся люди требовали отменить выступление актера, публично поддержавшего аннексию Крыма.
ForUm

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