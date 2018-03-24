Президент Петр Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа и Конгрессу за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины в 2018 году, сообщается на странице Главы Украинского государства в Facebook.

«Благодарен президенту Дональду Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая лидирующую роль США в защите ключевых принципов свободы и демократии», – отметил он.

По словам Порошенко, это не только мощный и своевременный сигнал, в который раз показавший неизменную двухпартийную поддержку развития Украины путем демократических преобразований, но и реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала нашей страны, когда украинский народ защищает свою землю и свою независимость.

«Самый эффективный способ остановить агрессора - это заверение его в готовности к достойной обороне и к отражению любого нападения. Как и последовательная позиция надежных союзников - это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессора», – подытожил Президент.

Напомним, 23 марта президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Сенатом и Палатой представителей консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год, в котором общий объем помощи Украине определен в сумме 620,700 млн долл., что превышает соответствующую прошлогоднюю смету.