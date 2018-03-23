Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили в Киеве деятельность офиса прокремлевских хакеров, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольное ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений.

Сотрудники СБУ также задокументировали, что злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые «бот-фермы» для проведения специальных информационных операций против нашей страны.

Во время обысков в офисе и по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более пятидесяти тысяч карточек мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках.

Продолжается досудебное расследование по рамках уголовного производства, открытого по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 27 июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которую распространяет вирус Petya.A.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет доказательства того, что последняя кибератака была организована Российской Федерацией.

2 февраля в Украине начал работать Центр реагирования на киберугрозы, созданный на базе Госспецсвязи.