В Украине начал работать Центр реагирования на киберугрозы, созданный на базе Госспецсвязи. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, Центр реагирования на киберугрозы создан с использованием лучших мировых технологий с киберзащиты. «Сегодня мы сделали важный шаг к развитию национальной системы кибербезопасности», - отметил Турчинов, добавив, что уже сейчас период реагирования на киберугрозы и оповещения о них сокращен в десятки раз.

Он сообщил, что технологические возможности центра позволяют не только выявлять кибератаки, но и оперативно предупреждать о них, проводить анализ уязвимостей, аномалий, вредоносных программ и вирусов, и немедленно реализовывать меры противодействия.

«Сегодня принципиально меняется тактика киберзащиты. От реагирования постфактум, то есть уже после масштабного нанесения вреда информационным ресурсам и системам, как это происходило во время последних кибератак в прошлом году, мы переходим к действиям на опережение и максимальной локализации возможных поражений», - отметил Турчинов.

«Для развития полного периметруа киберзащиты еще нужно время и ресурсы», - сказал он, добавив, что эту задачу невозможно полностью реализовать без взаимодействия частного сектора с государственным. «Это предусматривает вхождение в защищенный контур субъектов критической инфраструктуры, прежде всего, отраслей энергетики, финансового, транспортного секторов и т.д. и расширение системы киберзащиты на все регионы Украины», - подчеркнул он.

Секретарь СНБО отметил, что Центр реагирования должен стать «ядром национальной системы киберзащиты государственных информационных ресурсов и критической инфраструктуры Украины и одним из ключевых звеньев принятия оперативных решений Национальным центром кибербезопасности СНБО».

«Очень важно, что центр - это техническая платформа взаимодействия Госспецсвязи, СБУ, Нацполиции, то есть тех структур, которые обеспечивают кибербезопасность в стране. Это на порядок повышает эффективность и оперативность работы правоохранительных структур по противодействию и расследования киберпреступлений», – подчеркнул Турчинов.

Напомним, 27 июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которую распространяет вирус Petya.A.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет доказательства того, что последняя кибератака была организована Российской Федерацией.