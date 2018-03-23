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В Запорожье задержан преступник, от рук которого погиб 35-летний экс-депутат Генического райсовета Константин Гурулеве, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

По данным надзорного ведомства, 17-летний житель Запорожья 10 марта с целью завладения материальными ценностями потерпевшего, нанес последнему не менее 2 ударов в область лица, от которых экс-депутат упал на землю, после чего злоумышленник завладел его мобильным телефоном.

13 марта пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в 5-ю городскую клиническую больницу экстренной и скорой медицинской помощи Запорожья, где от полученных травм 14 марта умер.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187 УК Украины и ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи за указанные преступления предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

 
ForUm

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