В период с от 16 ноября 2017 года до 15 февраля 2018 года в результате конфликта на Донбассе погибли 12 человек, 61 - получил ранения. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

«Это снижение на 16% по сравнению с прошлым мониторинговым периодом. Однако, вместе с этим, мы также зафиксировали увеличение случаев гражданских жертв в результате взрывов и использовании легкого вооружения на 66,7%», - детализировала Фрейзер.

По ее словам, в феврале зафиксировали самое низкое количество гражданских жертв с начала конфликта - ни одного смертельного случая, 7 человек получили ранения. «Хотя в марте мы имели 3 смерти гражданских и 7 ранений, в общем тренд снижения количества гражданских жертв имеется», - отметила Фрейзер.

Она добавила, что после установления всеобъемлющего перемирия в полночь 5 марта, миссия фиксирует снижение количества нарушений режима тишины.

Напомним, с полуночи 5 марта на Донбассе вступило в силу новое перемирие, однако боевики продолжали обстрелыпозиций ВСУ.