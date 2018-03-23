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Государственный комитет телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину двух книг экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

Об этом говорится в перечне книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

В список включены две книги российского издания «Вече»: «Украина на перепутье. Записки премьер-министра» и «Уроки майдана. Украина после переворота».

Всего в перечне на данный момент находится 165 книг.

Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада запретила ввоз в Украину из России печатной продукции антиукраинского содержания.
ForUm

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