Государственный комитет телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину двух книг экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.
Об этом говорится в перечне книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека.
В список включены две книги российского издания «Вече»: «Украина на перепутье. Записки премьер-министра» и «Уроки майдана. Украина после переворота».
Всего в перечне на данный момент находится 165 книг.
Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада запретила ввоз в Украину из России печатной продукции антиукраинского содержания.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время