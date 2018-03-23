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В районе Большого тихоокеанского мусорного пятна собралось самое большое скопление пластика в мире.

Обнаруженное в 1980-х, оно продолжает быстро расти и сегодня покрывает пространство площадью более 1,6 млн кв. км – в разы больше предыдущих оценок. Лорен Лебретон (Laurent Lebreton) и его коллеги из фонда Ocean Cleanup Foundation приводят новые цифры в статье, опубликованной журналом Scientific Reports, передает сообщает УНИАН со ссылкой на Naked Science.

Вопреки расхожим представлениям, пятно не выглядит как «мусорный остров» и со стороны может казаться вполне безобидным. Большая часть пластика взвешена в воде, полупрозрачна, превратилась в триллионы мелких, почти незаметных частиц. Но вместе они – как показали работы, проведенные в океане на пространстве от Калифорнии до Гавайских островов, – дают огромную массу в 87 тыс. т, которая губит морские организмы.

В ходе исследования использовались 18 траулеров и даже съемка с борта военно-транспортного самолета C-130 Hercules. После сбора и сортировки проб их изучали в лаборатории. Эти данные легли в основу теоретической модели, которая и позволила по-новому взглянуть на впечатляющие масштабы мусорного пятна.

Пятно из мусора занимает 1,6 млн квадратных километров, причем 99% мусора – пластик. Почти половина его (46%) состоит из элементов рыболовных сетей, еще четверть – это так называемый макропластик (бутылки, ящики), а остальное – микропластик, элементы пластика, разрушенные под влиянием солнца, воды и ветра.

По данным ученых, накопление микрочастиц пластика тихоокеанским мусорным пятном ускоряется экспоненциально (скорость роста пропорциональна значению самой величины) начиная с 1970-х. Тогда содержание такого мусора здесь оценивалось в 400 г/км2, а в 2015 г. его было уже 1230 г/км2. И хотя порядка 75 процентов массы его приходится на крупные фрагменты размерами более 5 см, количество мелких частиц оценивается более чем в триллион.

Пятно расположено между Калифорнией и Гавайскими островами / фото nature.com Авторы сообщают, что около 46 процентов пластикового мусора приходится на старые рыбацкие сети, хотя им попадались фрагменты бутылок и контейнеров, упаковки и канатов, некоторые – с датами вплоть до 1977 г.

Все это, взвешено в воде на пространстве, в три раза превышающем территорию Франции, представляет собой очевидную и крупномасштабную угрозу морским экосистемам и всему океану.
ForUm

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