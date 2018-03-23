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В Одессе на склоне недалеко от Французского бульвара было обнаружено тело молодого мужчины с огнестрельным ранением в голову, сообщает отдел коомуникации областной полиции.

По данным главка, погибшим оказался 19-летний житель Одесской области.

Во время осмотра места происшествия рядом с телом правоохранители обнаружили оружие, похожее на переработанный сигнальный пистолет.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Для выяснения причины смерти оружие и тело погибшего направлены на экспертизу. Предварительная причина - самоубийство.

По данным «Думской», погибший — курсант 3-го курса факультета ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии.
ForUm

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