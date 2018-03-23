Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ходе обсуждения в парламенте согласился с утверждением о том, что президент России Владимир Путин использует чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, как «пиар-ход», точно так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года в Германии. Об этом сообщает ВВС.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ обвинила Джонсона в создании образа врага в лице России и в проведении политики бойкота чемпионата мира.

Выступая перед парламентским комитетом по международным делам, Джонсон согласился с депутатом-лейбористом Иэном Остином в том, что Путин с помощью чемпионата хочет «навести глянец на жестокий и коррумпированный режим» в России.

«Боюсь, что это абсолютно верно, абсолютно верно», - ответил Джонсон

Он добавил, что должен срочно обсудить с российской стороной безопасность болельщиков, которые приедут на турнир.

Остин заявил Борису Джонсону, что любит футбол, но сама мысль о том, что кубок мира победителю будет вручать Путин, приводит его в ужас.

«Да, ваше описание того, что будет происходить в Москве на чемпионате мира, на всех стадионах... Да, я думаю, что сравнение с 1936 годом здесь абсолютно уместно», - отреагировал Джонсон.

Олимпиада 1936 года прошла в Берлине во время правления в Германии нацистов. Это была последняя Олимпиада перед Второй мировой войной. Нацистский режим превратил ее в гигантское пропагандистское шоу, призванное продемонстрировать достижения Германии эпохи гитлеризма.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.