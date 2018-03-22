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Минувшее воскресенье подвело итоги голосования в РФ. Все прошло, как хорошо организованный утренник в детском саду. Каждому была отведена своя роль: достаточно простая и несложная. Настолько простая, что  даже Станиславский не сказал бы свое «Не верю!» Но  это «само  по себе и не ново». А вот, чего никто не ожидал, это позиция относительно Крыма одного из кандидатов. Ксения Собчак, конечно, фигура в политике экзотическая и практически все, что она делает,  находится на грани устоявшихся норм, но даже от нее никто не ожидал такого хода: своим обращением к украинским властям за разрешением посетить Крым она, по сути, признала незаконной аннексию полуострова.

Но и это бы не ахти какая новость: все-таки Собчак! Но вот звучащие в унисон с ней высказывания г-на Клинцевича, это новость. Это уже «тяжелая артиллерия»! Один из самых авторитетных и уважаемых политиков, мнение которого имеет вес, сенатор… И его определения по ситуации с Крымом, как минимум, не традиционны для российской «политической мысли».

«Варварский захват Крыма, когда мы поступились нормами международного права, поставил под удар репутацию и авторитет страны на долгие-долгие годы, нам еще ох, как аукнется». В таком ключе политики такого масштаба еще  никогда не  определяли суть происходящего.

И в свете таких новостей есть надежда, что выбор соседей относительно Крыма не однозначен, и есть среди них те, кто еще в состоянии этот выбор изменить.
ForUm

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