Бывший заместитель руководителя Департамента Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрий Сус по постановлению суда раньше срока вышел из Лукьяновского СИЗО.



Он был арестован на сорок суток, поскольку не внес залога. На повторном его аресте следствие не настаивало, ибо Сус уже после освобождения раскошелился на залог размером в миллион двести тысяч гривен.

Бывшего прокурора подозревают в присвоении чужого имущества, а также он, находясь на посту, якобы продавал вещественные доказательства в уголовных процессах, сообщает УНИАН.

Согласно решению суда, Сус должен жить в Хмельницком, его киевская квартира арестована. В Хмельницкий он перевез и свою ферму для майнинга криптовалют.

Кто именно внес за него залог и почему не внесли деньги еще до ареста и был ли это криптовалюта - на эти вопросы Сус отказался отвечать. «Нацбанк еще не принимает крипотовалюту. Я об этом (кто внес залог. - Ред.) не хочу говорить», - заявил Сус.

Напомним, 25 июля 2017 детективы НАБУ под процессуальном руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали Дмитрия Суса на территории международного аэропорта «Борисполь».

26 июля 2017 года ему сообщили о подозрении, и 27 июля экс-чиновнику ГПУ суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.

16 января Соломенский районный суд Киева изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на залог 1,76 млн гривен.

Суса подозревают в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, завладение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного повторно; предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины «О предотвращении коррупции» (ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 УК).