Ряд украинских СМИ 22 марта сообщили о нападении польских радикалов на пенсионера, торговавшего орехами возле рынка в Самборе Львовской области. Первоисточником этой информации стал пост администратора в группе «Типичный Самбор» на Facebook. Однако как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на местный отдел полиции, эта информация не соответствует действительности.

Как говорится в заметке страницы «Типичный Самбор», пожилой мужчина продавал орехи и яблоки, трое поляков хотели что-то у него купить и начали торговаться. Продавец вроде сделал им замечание, в результате чего началась драка.

«Группа молодых и физически развитых ребят сначала торговались и просто хотели купить кое-что из сельских запасов дедушки. И когда пожилой человек в шутку сделал полякам замечания, чтобы они не ругались и не употребляли слово «курва» на украинской территории, один из ребят крикнул лозунг «Львув наш!», После чего все трое набросились с побоями на дедушку. В течение нескольких секунд пожилой мужчина упал без сознания на землю. Нападавшие тем временем исчезли в неизвестном направлении», - заявил «Типичный Самбор» и добавил, что поляки были членами польской неонацистской организации «Фаланга».

Как сообщили в Самборском отделе полиции, эта информация является фейком. Обнародованные в «Типовом Самборе» фотографии, где видно мужчину, лежащего на земле, касаются случая, который произошел еще на прошлой неделе. По данным полиции, пьяный мужчина споткнулся, ударился о металлические перила и упал. Очевидцы вызвали ему скорую. Поэтому правоохранители опровергли распространенную информацию об избиении мужчины польскими радикалами.

К слову, через час после публикации фейкового сообщения в Facebook его распространили около 140 пользователей. Эту информацию также перепечатали несколько львовских и украинских СМИ, в частности «Форпост», IA ZIK, «Вслух» и Leopolis.news.

Провокационный пост в группе «Типичный Самбор» появился примерно в 11:00. Через полтора часа, ориентировочно в 12:35, администраторы группы его удалили, но информация уже распространяться в СМИ.

После публикации материала администраторы «Типового Самбора» заявили, что их страницу взломали.