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21 марта. Картина дня 55

Генеральный прокурор Юрий Луценко выступает против психиатрической экспертизы депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционная) для признания ее психически нездоровым человеком. Об этом он сказал во время заседания парламента, передают Українські Новини.

«Я не поддерживаю массовую кампанию объявить Надежду Савченко психически нездоровым человеком. Это один из методов защиты по избежанию уголовной ответственности», - уверен он.

При этом Луценко подчеркнул, что в перечне первоочередных следственных действий предусмотрено назначение СМЭ ее состояния.

Напомним, 22 марта Верховная Рада согласилась на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.
ForUm

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