Сотрудники Службы безопасности Украины задержали дезертира на пункте пропуска «Каланчак» на административной границе с Крымом, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что бывшая мичман Военно-морских сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. Военнослужащая была объявлен в розыск военной прокуратурой.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина планирует выехать из Крыма для переоформления документов и задержали ее во время пересечения админкордону.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленницы меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в розыске находятся 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы.