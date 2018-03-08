также в разделеОбщество
МККК направил в ОРДО более 220 тонн гуманитарной помощи 4
В Черное море вошел большой десантный корабль США 13
Исследование: Войска РФ размещены для внезапного нападения на Украину 25
Украинцев предупредили об ухудшении погоды 33
Полиция: Экс-шпиона РФ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом 20
7 марта. Картина дня 50
Под Киевом нашли подземную нарколабораторию 52
Порошенко наградил погибшую на Донбассе медсестру орденом «За мужество» 27
ГПСУ: Спецслужбы РФ трижды пытались похитить украинских пограничников 106
Адвокат: Решение Печерского суда по делу Курченко будет использовано стороной защиты в ЕСПЧ 38
В Полтавском горсовете из-за неубранных дорог избили чиновника 42
Сына замминистра образования отправили под ночной домашний арест 51
Раненый на военных учениях телеоператор после 8-месячного лечения вернулся домой 33
Военные пенсионеры начнут получать повышенные выплаты с середины марта 80
СБУ ликвидировала разветвленную сеть сбыта оружия из АТО 35
Нацгвардия не охраняет объекты ГТС 36
Управляющий делами УПЦ рассказал, как православные отмечают 8 Марта 56
«Черный список» Минкульта пополнился 7 фамилиями 110

В розыске находятся 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

«С начала проведения АТО (а именно - с 01.04.2014 года) военными прокурорами Центрального региона Украины направлено в суд 56 обвинительных актов по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)», – написал он.

По его словам, из них в 55 случаях назначено проведение специального предварительного расследования в соответствии с главой 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины.

«Всего в розыске находятся 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы и обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 408 УК Украины (дезертирство). В настоящее время уже расследовано и направлено в суд 4 обвинительных акта в отношении 4-х военнослужащих. Всех четверо приговорены к различным срокам лишения свободы», –подчеркнул Лысенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги