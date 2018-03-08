В розыске находятся 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

«С начала проведения АТО (а именно - с 01.04.2014 года) военными прокурорами Центрального региона Украины направлено в суд 56 обвинительных актов по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)», – написал он.

По его словам, из них в 55 случаях назначено проведение специального предварительного расследования в соответствии с главой 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины.

«Всего в розыске находятся 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы и обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 408 УК Украины (дезертирство). В настоящее время уже расследовано и направлено в суд 4 обвинительных акта в отношении 4-х военнослужащих. Всех четверо приговорены к различным срокам лишения свободы», –подчеркнул Лысенко.