Верховная Рада приняла закон, предусматривающий передачу полномочий в области охраны окружающей природной среды от территориальных органов Минэкологии, которые прекратили свою деятельность, областным государственным администрациям.



За принятие закона №4551 о внесении изменений в закон »О природно-заповедном фонде Украины» (относительно полномочий в области охраны окружающей природной среды) во втором чтении и в целом проголосовали 227 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

Присутствовавший в парламенте в ходе голосования за закон министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак отметил, что принятие данного законопроекта является крайне важным, так как территориальные управления Минэкологии были ликвидированы, а их функции не были переданы местным властям.

«Неголосование за этот закон делает невозможным эффективную работу по расширению объектов и территорий природоохранного фонда», - отметил Семерак.