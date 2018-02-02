Национальный банк Украины оценивает рост ВВП по итогам 2017 года в 2,1%. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.



«В 2017 году рост ВВП оценен в 2,1%», - говорится в отчете.

Согласно оценке НБУ, основным драйвером экономического роста в 2017 году стало увеличение внутреннего спроса за счет увеличения заработных плат в условиях повышения минимальной зарплаты. В то же время, во второй половине года внутренний спрос со стороны домохозяйств несущественно замедлился, что было компенсировано ростом затрат государственного сектора, сообщает УНИАН.

В промышленности в IV квартале наблюдалось увеличение объемов производства в машиностроении, химической и металлургической промышленности, производстве готовых металлических изделий, что почти полностью компенсировало падение в добывающей промышленности и производстве электроэнергии на фоне разрыва производственных связей с неконтролируемыми территориями Донбасса.

При этом в последнем квартале прошлого года сельское хозяйство продемонстрировало спад на фоне уменьшения объемов производства в животноводстве и низкой урожайности поздних зерновых и технических культур.

«В результате рост реального ВВП в IV квартале 2017 года замедлился, а в целом за год был оценен в 2,1%», - подчеркнули в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозировал экономический рост в 2017 году на 2,2%