также в разделеЭкономика
Кабмин хочет взять у Китая $7 миллиардов кредита 26
Украина и МВФ обсуждают вопрос цены газа 47
Гройсман поручил ГФС и АМКУ разобраться с ценами на топливо 43
После непродолжительного роста курс гривни снова начал падать 59
Эксперт: Администрация Порошенко не заинтересована в сотрудничестве с МВФ 55
Цена Bitcoin упала ниже $9 тысяч 61
В МВФ еще не определились с датой визита миссии в Украину 63
В январе госбюджет перевыполнен по доходам почти на 3% 28
РФ пытается вытеснить Украину с международных рынков вооружения 188
МВФ против быстрого увеличения зарплат украинцев 68
НБУ: Гривня отыграла потерянные с начала года позиции 57
Антикоррупционный суд и подорожание газа: В МВФ назвали условия для нового транша 147
Импорт товаров из РФ за год вырос на 40% 59
На АЗС продолжает дорожать топливо 42
В 2017 году существенно вырос профицит платежного баланса 50
Украина исключила 5 стран из списка офшоров 77
Наличный курс гривни продолжает укрепляться 44
Украинские мобильные операторы выкупили частоты для 4G 76

Национальный банк Украины оценивает рост ВВП по итогам 2017 года в 2,1%. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

«В 2017 году рост ВВП оценен в 2,1%», - говорится в отчете.

Согласно оценке НБУ, основным драйвером экономического роста в 2017 году стало увеличение внутреннего спроса за счет увеличения заработных плат в условиях повышения минимальной зарплаты. В то же время, во второй половине года внутренний спрос со стороны домохозяйств несущественно замедлился, что было компенсировано ростом затрат государственного сектора, сообщает УНИАН.

В промышленности в IV квартале наблюдалось увеличение объемов производства в машиностроении, химической и металлургической промышленности, производстве готовых металлических изделий, что почти полностью компенсировало падение в добывающей промышленности и производстве электроэнергии на фоне разрыва производственных связей с неконтролируемыми территориями Донбасса.

При этом в последнем квартале прошлого года сельское хозяйство продемонстрировало спад на фоне уменьшения объемов производства в животноводстве и низкой урожайности поздних зерновых и технических культур.

«В результате рост реального ВВП в IV квартале 2017 года замедлился, а в целом за год был оценен в 2,1%», - подчеркнули в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозировал экономический рост в 2017 году на 2,2%

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги