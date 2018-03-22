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За прошедшие сутки, 21 марта, в зоне проведения АТО не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков, сообщает пресс-центр штаба.

«Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников.

«Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня», – сказано в сообщении.

Напомним, с полуночи 5 марта на Донбассе вступило в силу новое перемирие, однако боевики продолжали обстрелы позиций ВСУ.
ForUm

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