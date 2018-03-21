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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Херсоне бывшего боевика «республиканской гвардии ДНР».

Правоохранители установили, что житель Херсона в 2015 году решил «подзаработать» в незаконных вооруженных формированиях боевиков. «Бывший сотрудник органов МВД Украины «трудоустроился» в разведуправлении так называемой «республиканской гвардии ДНР». Через три месяца после конфликта с представителями «казачьих» группировок мужчина оставил террористов и длительное время скрывался в родном городе», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали бывшего боевика на одной из улиц Херсона. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.
ForUm

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