Украина впервые достигла показателей торговли, которые были до начала военной и торговой агрессии России. Об этом в эфире 5 канала заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Количество украинских компаний, которые экспортируют в ЕС, выросло вдвое с начала действия УВЗСТ. Важно то, что компании также переориентируются с российского рынка на рынок ЕС и рынки третьих стран – Африка, Ближний Восток, США и Канада», - отметила она.

Торговый представитель сообщила, что правительство находится в постоянном диалоге с Европарламентом об увеличении доступа украинских компаний на рынок ЕС. Однако, по ее мнению, протекционистстские настроения, которые сейчас царят в международной торговле, препятствуют, в частности, дальнейшей интеграции Украины с ЕС. В качестве примера она привела недавнее решение Еврокомиссии отбросить предложенные экспортерами горячекатаного проката обязательства для неприменения антидемпинговых пошлин.

«К Украине было применено такое же решение, как и к другим странам, не имеющим ЗСТ с ЕС. Положения ст. 50 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает предпочтение ценовым обязательствам. Поэтому украинская сторона разочарована таким решением и сейчас совместно с национальной индустрией подробно это анализирует. Правительство не прекращает диалог с Еврокомиссией для обеспечения доступа украинской продукции на рынок ЕС и выполнения Соглашения об ассоциации», - сообщила Никольская.

По ее словам, важно вести постоянный диалог, потому что вопрос пересмотра Соглашения, увеличение квот и их отмены, просмотр определенных исключений из Соглашения, относится к компетенции Европарламента.

«Мы также доносим важный месседж к европейским партнерам: украинские товары и услуги нужны европейскому потребителю, поскольку имеют высокое качество, конкурентоспособную цену и изготовлены с индивидуальным подходом», - прокомментировала торгпред Украины.

По ее словам, соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС способствует привлечению инвестиций в экономику Украины. Кроме того, благодаря УВЗСТ с ЕС украинский бизнес является участником цепей добавленной стоимости на европейском рынке.

Напомним, за 2017 экспорт товаров и услуг из Украины в ЕС увеличился на 26,7% (или на 4,2 млрд долл.) и составил 20 млрд долл. В прошлом году больше всего выросли поставки из Украины в ЕС руды и концентратов железных – на $563,2 млн, кукурузы – на $ 395 млн, семена рапса – на $356,1 млн, масла подсолнечного – на $256,3 млн, ферросплавов - на $240,6 млн, проводов изолированных – на $230,5 млн, полуфабрикатов из стали – на $227 млн. На Евросоюз приходится 40,4% внешнеторгового оборота товаров и услуг Украины.