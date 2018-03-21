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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц».

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

В соответствии с Законом в здания, где работают Верховная Рада, Президент, Кабинет Министров Украины, а также другие органы государственной власти Украины и относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые в соответствии с настоящим Законом осуществляют государственную охрану соответствующего зданий).

Также в эти здания не допускаются лица со взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Верховная Рада приняла закон накануне, 20 марта, 2018 года.
ForUm

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